Раскрыта польза брокколи

ACS Central Science: вещества в брокколи предотвращают образование тромбов

Ученые Австралийского научно-исследовательского института сердца раскрыли пользу брокколи в борьбе с инсультом. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале ACS Central Science, вещества, содержащиеся в овоще, предотвращают образование тромбов, которые могут закупорить сосуды мозга.

В ходе доклинических испытаний было подтверждено, что сульфорафан препятствует слипанию тромбоцитов и снижает образование тромбов в артериях. Показано, что использование этого вещества вместе с плазминогеном увеличивает эффективность лечения ишемического инсульта с 20 до 60 процентов.

Фитохимическое соединение не провоцирует кровотечения, что является распространенным побочным эффектом. Кроме того, было продемонстрировано, что вещество из брокколи понижает риск инсульта у пациентов с высоким риском этого состояния.

Ранее исследователи Кливлендской клиники в США назвали опасность популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3. Оказалось, что продукт распада ниацина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.