Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 7 марта 2024Наука и техника

Раскрыта польза брокколи

ACS Central Science: вещества в брокколи предотвращают образование тромбов

Фото: Unsplash

Ученые Австралийского научно-исследовательского института сердца раскрыли пользу брокколи в борьбе с инсультом. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале ACS Central Science, вещества, содержащиеся в овоще, предотвращают образование тромбов, которые могут закупорить сосуды мозга.

В ходе доклинических испытаний было подтверждено, что сульфорафан препятствует слипанию тромбоцитов и снижает образование тромбов в артериях. Показано, что использование этого вещества вместе с плазминогеном увеличивает эффективность лечения ишемического инсульта с 20 до 60 процентов.

Фитохимическое соединение не провоцирует кровотечения, что является распространенным побочным эффектом. Кроме того, было продемонстрировано, что вещество из брокколи понижает риск инсульта у пациентов с высоким риском этого состояния.

Ранее исследователи Кливлендской клиники в США назвали опасность популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3. Оказалось, что продукт распада ниацина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Звезда «Пацанок» рассказала о постановках на проекте

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше