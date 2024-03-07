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15:38, 7 марта 2024Забота о себе

Раскрыты действенные способы снизить потребление соли

Кардиолог Колесник: отказ от солонки на столе поможет снизить потребление соли

Фото: Emmy Smith / Unsplash

Несколько простых шагов помогут снизить потребление соли, рассказала терапевт, кардиолог Этери Колесник. Действенный способ есть меньше соли врач раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Колесник обратила внимание, что в среднем человек потребляет в два раза больше рекомендованной нормы соли в день, тогда как ограничение ее потребления способствует снижению артериального давления. Чтобы уменьшить потребление этого продукта, терапевт посоветовала читать этикетки и выбирать варианты еды с низким содержанием соли или без нее. Кроме того, врач порекомендовала отдавать предпочтение свежим или замороженным овощам, свежей птице без кожи, рыбе и нежирным кускам мяса. Также, по словам Колесник, необходимо меньше есть в ресторанах или просить при заказе добавить в блюдо меньше соли.

Терапевт отметила, что снизить потребление соли помогут отказ от солонки на обеденном столе и подсаливания воды для варки овощей, круп или макарон. «Для придания вкуса блюдам используйте травы и специи. Но внимательно читайте этикетки перед добавлением приправы в блюдо. Готовые смеси приправ, как правило, содержат в составе соль», — отметила врач. Привычный вкус блюд изменится, предупредила Колесник, но постепенно вкусовые рецепторы адаптируются.

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Ранее Этери Колесник рассказала о некоторых популярных продуктах, в которых содержится большое количество скрытой соли. В этот список врач включила в том числе колбасу и сыр.

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      Александра Лисица
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