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16:36, 6 марта 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о скрытой опасности хлеба и колбас

Терапевт Колесник заявила, что в хлебе и колбасах содержится много скрытой соли

Фото: Unsplash

Терапевт, кардиолог Этери Колесник рассказала о некоторых популярных продуктах, в которых содержится большое количество скрытой соли. В этот список врач включила в том числе колбасы и сыр. Об этой опасности она предупредила россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

Чрезмерное употребление соли, заявила врач, повышает артериальное давление и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Она напомнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослый человек в среднем потребляет 11 граммов соли в день, что в два раза больше рекомендованной нормы (менее пяти грамм в день). При этом примерно четыре-пять процентов, или 0,5 грамма соли, естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах, добавила она. Еще 13-15 процентов, или 1,4 грамма соли, приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом, отметила специалист.

80 же процентов соли (7,6 грамма), потребляемой человеком, — это так называемая «скрытая» соль, которая, уточнила врач, содержится в обработанных пищевых продуктах: хлебе, печенье, мясных или рыбных консервах, овощных заготовках, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях, чипсах. Колесник указала на то, что один соленый огурец содержит три грамма соли, 100 граммов сыра — до 3,5 грамма соли, 100 грамм слабосоленой рыбы и икры — пять-восемь граммов соли.

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Она отнесла к блюдам с высоким содержанием соли супы быстрого приготовления (в одной порции от 2,8 до 4,1 грамма), блюда азиатской кухни (в одной порции содержится от 5,5 до 11 граммов) и шашлык (содержит от 4,0 до 8,4 грамма). При этом стандартный набор еды в ресторане быстрого питания — гамбургер, картошка фри и соус — содержит, по ее словам, 4,5 грамма соли.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова посоветовала диабетикам и сердечникам добавить в рацион грейпфрут. По словам Денисовой, грейпфрут содержит вещество нарингенин, способствующее выведению из организма избытка холестерина и помогающее клеткам восстановить способность воспринимать инсулин, который они сами же вырабатывают.

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      Александра Лисица
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