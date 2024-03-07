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13:52, 7 марта 2024Россия

Реакцию ребенка на возвращение отца с СВО сняли на видео

На Урале вернувшийся с СВО мужчина устроил дочери сюрприз в школе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Артемовском Свердловской области ученица школы № 12 расплакалась, когда к ней в класс вошел вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции отец. Реакцию ребенка на эту встречу сняли на видео, ролик опубликован на странице уральской школы во «ВКонтакте».

В учебном заведении сообщили, что военнослужащий только что вернулся с СВО и решил устроить дочери сюрприз. На опубликованных кадрах видно, как одетый в военную форму мужчина заходит в класс и дарит дочери подарок. В ответ она обнимает отца и начинает плакать.

Ранее стало известно, как в Челябинской области волонтеры приехали в школу и поздравили дочь участника СВО, которая единственная в классе осталась без подарка на Новый год.

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