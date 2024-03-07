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13:36, 7 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг, 7 марта, местами в северо-восточных районах российского региона ожидается пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим представители ведомства призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. Спасатели напомнили гражданам, что, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Также в МЧС заявили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — говорится в сообщении.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС отметили, что 7 и 8 марта в горах Краснодарского края (помимо Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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      Фариза Бацазова
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