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08:01, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы распознать мошенников в сети

Эксперт по ИИ Лупиков: вопрос не по теме диалога поможет распознать мошенников

Фото: Ioana Han / Unsplash

Чтобы распознать мошенников, которые используют искусственный интеллект (ИИ), в разговоре с ними можно задать вопрос на иностранном языке. Такой способ раскрыть обман в сети назвал россиянам основатель стартапа-разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков в беседе с «Лентой.ру».

Лупиков предупредил, что злоумышленники нередко прибегают к помощи ИИ для обмана пользователей. Он посоветовал тем, кто засомневался, что с ними разговаривает реальный человек, задать ему вопрос, который никак не относится к теме диалога. Ответ собеседника поможет определить, действительно это искусственный интеллект или нет.

«Еще один хитрый лайфхак, как распознать, что в переписке с вами ИИ, а не живой человек. Как только вы заподозрили что-то неладное, можете отправить в чат стороннее сообщение на иностранном языке. Чем изощренней ваш выбор, тем лучше. Можете выбрать персидский или латинский. Если в переписке ИИ, он поймет и ответит», — добавил эксперт.

Также Лупиков призвал пользователей внимательно относиться к личным данным, размещаемым в сети, так как мошенники могут их использовать для обучения ИИ. В частности, он рекомендовал подключить двухфакторную аутентификацию на сайтах, часто менять пароли, а также не размещать много личных сведений в соцсетях. Кроме того, специалист посоветовал поставить определитель номера и придумать кодовые слова при общении с родственниками.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств. Отмечалось, что злоумышленник выманивал у девушки деньги, обещая помочь погасить кредит.

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      Мария Большакова
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