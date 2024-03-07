Россияне едва не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей

E1.ru: жители Ревды едва не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей

Жители Ревды Свердловской области едва не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Как выяснило российское издание, в одной палате лежали две пожилые женщины, обе поступили в тяжелом состоянии, у одной из пенсионерок был диагностирован инфаркт, у другой — инсульт.

Когда женщины с инфарктом не стало, врачи по ошибке позвонили родственникам ее выжившей соседки по палате. Ошибка вскрылась лишь во время отпевания в церкви.

«Нам даже говорили: мол, вы что, бабушку свою не узнаете? Может, она после болезни так изменилась? Да как мы могли ее не узнать?! В больнице утверждали, что никакой ошибки у них нет», — пояснила внучка пенсионерки.

Девушке удалось попасть в палату, где она нашла свою бабушку живой. После инсульта пожилую пациентку парализовало, она не могла разговаривать.

Сын другой пенсионерки живет в Тюмени, оказалось, что мужчина часто звонил в больницу, чтобы узнать о состоянии матери. У него были сомнения по поводу инсульта у родительницы.

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