Frank RG: выдача ипотеки в России упала до минимума за четыре года

Россияне массово отвернулись от ипотеки — за период с января по февраль 2024 года число выданных жилищных кредитов упало до минимального показателя за последние четыре года. Такие данные приводит компания Frank RG, передает РБК.

По информации аналитиков, за указанный период текущего года объем выдачи ипотеки в стране составил 598,4 миллиарда рублей, что является самым низким результатом за четыре года. Меньше жилищных кредитов банки выдали лишь за январь-февраль 2020-го — 498,5 миллиарда рублей. Что касается февраля, то за этот месяц финансовые организации одобрили физлицам 82,8 тысячи ипотечных займов на 322,5 миллиарда рублей — это на 27 процентов меньше в количественном выражении и на 24 процента ниже в денежном, чем во втором месяце 2023 года.

Средняя сумма ипотеки также продолжает снижаться: относительно января нынешнего года этот параметр уменьшился на три процента, до 3,89 миллиона рублей. Данный показатель сопоставим с тем, который наблюдался в июле предыдущего года.

Ранее в этот же день стало известно, что в России предложили снижать ипотечные ставки по семейной программе с рождением каждого нового ребенка.