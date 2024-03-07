Россиянин пойдет под суд за попытку заколоть заступившегося за жену знакомого

В КЧР мужчину будут судить за попытку убить знакомого, заступившегося за жену

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) 48-летний россиянин пойдет под суд за попытку заколоть заступившегося за жену знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигурант оскорбил супругу потерпевшего, из-за чего 17 января между мужчинами произошел конфликт. Во время выяснения отношений обвиняемый достал нож и ударил им оппонента в голову и грудную клетку. Остановить мужчину смогли очевидцы. Потерпевшего госпитализировали.

Также было установлено, что в момент попытки убийства фигурант был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, в Екатеринбурге суд приговорил к 7,5 года мужчину, расправившегося со знакомым.