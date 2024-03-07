Россиянин расправился с 84-летним дедушкой из-за шума и попал под суд

В Красноярске будут судить внука, забившего до смерти дедушку из-за шума

В Красноярске 39-летний мужчина расправился с 84-летним дедушкой за то, что тот шумел и разбудил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в октябре 2023 года фигурант выпивал с матерью и ее подругой в квартире на проспекте 60 лет Образования СССР. После застолья гостья ушла, а фигурант и его мать уснули. Вскоре подсудимый проснулся от шума и поссорился из-за этого с дедушкой. Как рассказывает обвиняемый, пожилой мужчина хотел выйти на улицу и бегал по дому, а он его не выпускал. Позже пенсионер снова лег на диван, разозленный внук подошел и начал бить его руками и ногами. Он нанес родственнику 43 удара.

Отмечается, что россиянин признал вину. Советский районный суд рассмотрит это дело. Виновному грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанет 55-летний местный житель, который попытался сжечь супругу и ее любовника.