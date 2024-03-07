Россиянин выстрелил в голову соседу и открыл огонь по полицейскому

В Ростовской области задержали жителя, обстрелявшего соседей и полицейского

В Миллеровском районе Ростовской области задержали местного жителя, который открыл стрельбу по полицейскому и двум гражданским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на двух человек и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным полиции, 6 марта подозреваемый в слободе Нижнекамышинка из личной неприязни выстрелил в двух мужчин из огнестрельного оружия. Сосед россиянина получил ранение в голову. После этого мужчина, заметив машину участкового, открыл огонь в его сторону.

Полицейский обезоружил стрелявшего во время перезарядки ружья и доставил его в следственный отдел. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ранее судимый мужчина ударил ножом в шею участкового.