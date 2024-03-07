Россиянка обвинила участника СВО в избиении десятилетнего сына палками

Жительница Новосибирска обвинила участника СВО в избиении сына палками

Жительница Новосибирска обвинила участника специальной военной операции (СВО) Данилу Шаргана в избиении десятилетнего сына палками. Об этом россиянка рассказала паблику «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что все произошло во время полевых сборов на территории военно-спортивного центра «Альфа». Руководителем учреждения является Шарган, пояснила россиянка.

«Почитала отзывы, пообщалась с родителями детей, которые водят сыновей туда, и они все в восторге. Я отдала сына с уверенностью, что все будет хорошо, вырабатывается дисциплина и плюс спорт, военные навыки. В дальнейшем я хотела, чтобы он пошел в военное училище. Сын тоже был в восторге», — поделилась она, уточнив, что они начали ходить туда с середины февраля.

По словам женщины, в марте прапорщик объявил, что у детей будет полевой выход с отработкой навыков. «После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, он рассказал, что все дни прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе», — подчеркнула мать.

Школьника поместили в больницу, региональная прокуратура организовала проверку.

Шарган называет себя «ветераном СВО с двумя командировками». Он занимается «военно-патриотической подготовкой» в Новосибирске уже пять лет, а до этого работал в томском военно-патриотическом клубе «Русь». Свою причастность к избиению мальчика он не признал.

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