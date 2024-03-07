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06:19, 7 марта 2024Россия

Россиянкам рекомендовали рожать до 24 лет

Вице-премьер Голикова назвала возраст до 24 лет самым хорошим для рождения детей

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что «самый правильный» репродуктивный женский возраст — до 24 лет. При этом средний возраст рождения детей в стране — 26 лет, отметила она, пишет РИА Новости.

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — объяснила Голикова.

При этом, по ее словам, Россия находится в абсолютных лидерах, если сравнивать с другими странами, «где средний возраст рождений уже ушел в 31 год».

Ранее Голикова рассказала, что четыре из пяти новых нацпроектов, анонсированных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, могут запустить в 2025 году. По ее словам, уже в 2024 году власти планируют запустить нацпроект «Молодежь России», который станем сопровождающим механизмом новой молодежной политики страны.

Также ранее сообщалось, что в течение 2024 года — в Год семьи — правительство проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

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      Марина Совина
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