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11:26, 7 марта 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов к 8 Марта

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидкой 20 процентов

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Авиакомпания «Победа» в честь 8 марта запустила масштабную распродажу билетов со скидкой 20 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Акция продлится с 7 по 10 марта, по билетам со скидкой можно будет улететь с 31 марта по 26 октября. Чтобы ее получить, в корзине при покупке на сайте нужно применить промокод VESNA. В авиакомпании уточнили, что акция распространяется на все направления.

Ранее некоторые российские авиакомпании запустили распродажи билетов к 23 февраля. Билеты со скидками предлагали «Победа» и «Якутия».

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      Марина Черняк
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