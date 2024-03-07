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19:36, 7 марта 2024Силовые структуры

Российский пристав похитила деньги под предлогом покупок на торгах и попалась

В Брянске арестовали пристава за хищение денег под предлогом покупок на торгах

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Суд в Брянске отправил под домашний арест судебного пристава-исполнителя, похитившую деньги у знакомых под предлогом покупки недвижимости на торгах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Женщина обвиняется по частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах») УК РФ. Она пробудет под домашним арестом до 5 мая.

По данным следствия, сотрудница Бежицкого районного отдела судебных приставов Брянска похитила у двоих ранее ей знакомых ей денежные средства, которые обещала направить на покупку недвижимости, подлежащей реализации с торгов. Ее преступную схему выявили сотрудники собственной безопасности ФССП вместе с коллегами из ФСБ.

Ранее Басманный районный суд Москвы смягчил меру пресечения в отношении начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова. Мужчину перевели из СИЗО под домашний арест.

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      Олеся Мицкевич
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