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18:30, 6 марта 2024Силовые структуры

Арестованному начальнику котельной в Подольске смягчили меру пресечения

Суд в Москве перевел начальника котельной в Климовске из СИЗО под домашний арест

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы смягчил меру пресечения в отношении начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода» в городском округе Климовск подмосковного Подольска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Судья перевел Александра Чикова из СИЗО под домашний арест до 5 июня, установив определенные запреты. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

11 января тот же суд арестовал начальника котельной на 1 месяц и 28 дней по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На тот же срок был арестован генеральный директор завода Игорь Кушников.

Их обоих задержали после массового отключения тепла в домах.

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      Олеся Мицкевич
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