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12:06, 7 марта 2024Культура

Сарик Андреасян назвал причину популярности Кологривого

Режиссер Сарик Андреасян сравнил Кологривого с «ребятами из соседнего двора»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян назвал причину популярности актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.

Режиссер назвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» народным героем. По его словам, для зрителя Кологривый «резонирует с ребятами из соседнего двора».

Андреасян также возразил актеру, заявившему, что в кино побеждают связи, а не талант. По мнению режиссера, карьера самого Кологривого опровергает это утверждение. «Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой», — заявил Андреасян.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов порассуждал о скандальных высказываниях Кологривого. Он отметил, что если у человека «действительно наболело» и его об этом спрашивают, то он имеет право выразить свое мнение.

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      Мария Рюрикова
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