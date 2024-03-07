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15:13, 7 марта 2024Путешествия

Стюардесса объяснила назначение дырок в окнах самолета

Стюардесса объяснила, что дырки в окнах самолета нужны для безопасности

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании Cebu Pacific объяснила истинное назначение дырок в окнах самолетов — они нужны для обеспечения безопасности лайнера и пассажиров. Ее слова передает Daily Mail.

По словам бортпроводницы Хенни Лим, отверстия помогают сбалансировать разницу давления снаружи и внутри самолета. Кроме того, благодаря отверстиям окна не запотевают.

Ранее другая опытная британская стюардесса посоветовала пассажирам отказаться от еды на борту во время дальних перелетов по одной причине — это поможет лучше отдохнуть. По словам Крис Мейджор, которая работает в авиации уже 24 года, частые перекусы во время полета могут нарушить сон и помешать отдыху.

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      Зарина Дзагоева
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