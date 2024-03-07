Сын Героя России получил медаль «Золотая Звезда» за участие в СВО

Участник СВО из Забайкалья стал Героем России вслед за отцом

Участник специальной военной операции (СВО) из Забайкалья стал Героем России и получил медаль «Золотая Звезда», как и его отец. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Забайкалья Алексей Саклаков во «ВКонтакте».

Лейтенант Андрей Волосков родился в 2000 году и в 2023 году после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища участвовал в боевых действиях в зоне СВО. В ноябре 2023 года мужчины не стало.

Отец Волоскова — полковник Алексей Волосков стал Героем России в 2014 году по результатам выполнения задания недалеко от тех мест, где в последний раз вступил в бой его сын девять лет спустя, сказал депутат. Он отметил, что помимо Волосковых в России есть всего две семьи, где и отец, и сын были удостоены звания Герой России. Среди них от назвал Кадыровых — бывшего и нынешнего руководителей Чечни Ахмата и Рамзана Кадыровых.

Ранее с СВО не вернулся Евгений Янин, сын Ирины Яниной – единственной женщины, удостоенной звания Героя России за участие в боевых действиях в Чечне в 1999 году. Мужчина участвовал в специальной военной операции (СВО), контракт с Минобороны он подписал в 2023 году. В беседе с журналистами дядя Янина рассказал, что сын во всем равнялся на мать.