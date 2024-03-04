Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 4 марта 2024Россия

Сын получившей звание Героя России за кампанию в Чечне женщины не вернулся с СВО

Сын Героя России Ирины Яниной не вернулся с СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Волгоградской области простятся с Евгением Яниным — сыном Героя России Ирины Яниной, удостоенной этого звания за кампанию в Чечне. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Мужчина участвовал в специальной военной операции (СВО), контракт с Минобороны он подписал в 2023 году. В беседе с журналистами издания дядя Янина рассказал, что он во всем равнялся на мать. Он описал племянника как волевого человека, который «всегда доводил дело до конца». Бойца не стало 29 февраля.

Ирина Янина — единственная женщина, удостоенная звания Герой России за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. 31 августа 1999 года во время зачистки села Карамахи она оказала помощь 15 раненым солдатам армии России. Во время контратаки боевиков она автоматным огнем задержала противника, прикрыв погрузку раненых. Сама она не успела покинуть подбитый бронетранспортер, у которого сдетонировал боекомплект.

Ранее в Свердловской области попал в ДТП Герой России Евгений Бушмелев, который так же, как и Янина, участвовал во второй чеченской войне. Он находится за рулем автомобиля ВАЗ, в который врезалась иномарка. Спасти мужчину не смогли.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      Охлобыстин призвал предать забвению участников «голой вечеринки»

      Россиян предостерегли от похудения с помощью популярного у звезд средства

      В Днепропетровской области Украины переименовали улицу в честь нациста

      Полковник высказался о росте числа отказников в рядах ВСУ

      Россиянка вскрыла гроб сына, погибшего на СВО. Она не поверила в его самоубийство

      У россиянки решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев

      Сын получившей звание Героя России за кампанию в Чечне женщины не вернулся с СВО

      Россия подтвердила боевое применение «Циркона»

      Принц Уильям отказался отвечать на вопрос о здоровье «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше