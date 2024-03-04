Сын получившей звание Героя России за кампанию в Чечне женщины не вернулся с СВО

Сын Героя России Ирины Яниной не вернулся с СВО

В Волгоградской области простятся с Евгением Яниным — сыном Героя России Ирины Яниной, удостоенной этого звания за кампанию в Чечне. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Мужчина участвовал в специальной военной операции (СВО), контракт с Минобороны он подписал в 2023 году. В беседе с журналистами издания дядя Янина рассказал, что он во всем равнялся на мать. Он описал племянника как волевого человека, который «всегда доводил дело до конца». Бойца не стало 29 февраля.

Ирина Янина — единственная женщина, удостоенная звания Герой России за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. 31 августа 1999 года во время зачистки села Карамахи она оказала помощь 15 раненым солдатам армии России. Во время контратаки боевиков она автоматным огнем задержала противника, прикрыв погрузку раненых. Сама она не успела покинуть подбитый бронетранспортер, у которого сдетонировал боекомплект.

Ранее в Свердловской области попал в ДТП Герой России Евгений Бушмелев, который так же, как и Янина, участвовал во второй чеченской войне. Он находится за рулем автомобиля ВАЗ, в который врезалась иномарка. Спасти мужчину не смогли.