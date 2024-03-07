Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

Полковник Матвийчук: Германия не хочет отвечать за применение ракет Taurus

Задержка Германией поставки крылатых ракет Taurus Вооруженным силами Украины (ВСУ) объясняется нежеланием страны брать на себя дипломатическую и юридическую ответственность за использование этих ракет, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что страна, поставляющая ракеты, несет ответственной за их применение. Если, например, ракеты Storm Shadow, которые поставила Великобритания, были переданы инкогнито и де-юре они являются собственностью Украины, то Великобритания не несет за них ответственности. Германия же официально заявляла о возможности поставки ракет Taurus, значит, и юридически, и дипломатически отвечает за них она», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что, в случае нанесения ударов по территории России с помощью ракет Taurus, страна получила бы право на ответные удары по территории Германии, в чем Берлин совершенно не заинтересован.

«Внутриполитическая ситуация в Германии сейчас такова, что [канцлер Олаф] Шольц очень непрочно сидит на своем месте. Я полагаю, что слив информации о возможном ударе Taurus по Крымскому мосту был сделан специально, чтобы расшатать действующего канцлера», — добавил полковник.

Ранее заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Егор Чернев заявил, что решение о поставках Taurus задерживает только позиция Шольца. По словам Чернева, Шольц принадлежит к поколению пацифистов и каждое подобное решение дается ему тяжело.

