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14:24, 7 марта 2024Россия

Украинские дроны сбили в небе над Ленинградской областью

Mash: два украинских дрона сбили в небе над Ленинградской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Два украинских дрона сбили в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, устройства двигались на минимальной высоте — практически над деревьями. В связи с этим их не сумели уничтожить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, которые они пересекли.

Как утверждает Mash, в Ленобласти лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые истребители успешно по ним отработали. Предполагается, что дроны были запущены из Черниговской области Украины.

Эксперты устанавливают модель сбитых устройств.

Ранее стало известно, что власти Ленобласти запретили показывать фото и видео последствий ударов украинских дронов.

До 15 марта руководству региона было поручено разработать документ, который установит ответственность за нарушение запрета.

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      Анна Щербакова
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