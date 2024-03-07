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15:14, 7 марта 2024Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — пояснил он.

Глава области добавил, что на данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на окраину села Наумовка в Белгородской области пострадал мужчина. «В результате его [беспилотника] падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — уточнил губернатор.

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      Никита Абрамов
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