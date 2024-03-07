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12:43, 7 марта 2024Мир

В ЕС заявили о приоритетности темы помощи Украине в сфере безопасности

Фон дер Ляйен: в сфере безопасности главной темой ЕС является Украина
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Тема помощи Украине является приоритетной для Европейского союза (ЕС) в контексте обеспечения безопасности объединения. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Процветание невозможно без безопасности. В сфере безопасности главной темой ЕС является Украина», — подчеркнула она.

По словам председателя ЕК, Евросоюз будет стоять с Украиной «плечом к плечу столько, сколько потребуется». Она отметила, что Брюссель обеспечит Киеву «еще больше денег и оружия».

Ранее Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности ЕС. Уточняется, что новая оборонная стратегия объединения будет ориентирована на нужды достижения высоких технологий военной промышленности.

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      Виктория Кондратьева
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