В ЕС заявили о приоритетности темы помощи Украине в сфере безопасности

Фон дер Ляйен: в сфере безопасности главной темой ЕС является Украина

Тема помощи Украине является приоритетной для Европейского союза (ЕС) в контексте обеспечения безопасности объединения. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Процветание невозможно без безопасности. В сфере безопасности главной темой ЕС является Украина», — подчеркнула она.

По словам председателя ЕК, Евросоюз будет стоять с Украиной «плечом к плечу столько, сколько потребуется». Она отметила, что Брюссель обеспечит Киеву «еще больше денег и оружия».

Ранее Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности ЕС. Уточняется, что новая оборонная стратегия объединения будет ориентирована на нужды достижения высоких технологий военной промышленности.