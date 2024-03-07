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15:11, 7 марта 2024Мир

В ЕС заявили об усложнении принятия решения о помощи Украине из-за Франции

Euractiv: Франция усложняет принятие ЕС решения о военной помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Франция усложняет принятие странами Европейского союза (ЕС) решений о военной помощи Украине в рамках нового фонда (UAF). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов.

«Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках UAF», — говорится в материале.

Как заявили в издании, Франция требует, чтобы средства из фонда использовались только для совместного приобретения техники, произведенной в Евросоюзе. Тем не менее известно, что Париж намерен сделать исключение для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины вне объединения.

Ранее президент Чехии Петр Павел предложил, чтобы Прага выступала в качестве посредника для желающих профинансировать закупку снарядов для Вооруженных сил Украины, которые были произведены за пределами ЕС. Уточняется, что союзники Киева собрали почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов по данной инициативе.

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      Виктория Кондратьева
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