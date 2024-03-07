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13:58, 7 марта 2024Мир

В Европарламенте поддержали продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

Reuters: Европарламент поддержал продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) поддержал продление беспошлинного ввоза товаров с Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, срок ввоза продлен на один год, до 5 июня 2025 года. За решение проголосовали 26 членов комитета. Против выступило десять человек, один воздержался.

Доступ Украины к европейским рынкам вызывает неоднозначную реакцию. В частности, против данной меры выступают польские фермеры, которые опасаются конкуренции со стороны украинских товаров. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступающий за помощь Киеву, вынужден учитывать интересы протестующих и выносить их на обсуждение в структуры Европейского союза. По мнению ряда аналитиков, Россия получает преимущество из-за споров двух стран о товарах.

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      Максим Габриелян
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