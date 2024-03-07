Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 7 марта 2024Россия

В Госдуме ответили на идею Киева создать военную администрацию в Крыму

Депутат Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать военную администрацию в Крыму

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать в Крыму и Севастополе военные администрации. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на публикации украинских СМИ, которые написали, что Киев одобрил проект закона о создании в Крыму и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

«Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазеры», — считает парламентарий.

По его мнению, Украиной управляют люди с помутнением разума и деградацией. Они смогут увидеть Крым только из окна тюремной камеры, подчеркнул Шеремет.

На публикации СМИ также отреагировали и в Крыму. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал позицию украинского кабмина психозом, подчеркнув, что такие заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме спрогнозировали будущее нового контрнаступления ВСУ

      Дочка Auchan задумалась о продаже торговых центров в России

      В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

      Россиянам назвали способы распознать мошенников в сети

      Полицейский занялся сексом с коллегой во время дежурства при включенной рации

      В российском регионе отменили опасность атаки беспилотников ВСУ

      Живущий в США боец UFC рассказал об отличиях русских от американцев

      В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

      Полицейские помогли россиянке спасти квартиру от мошенников

      В Госдуме ответили на идею Киева создать военную администрацию в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше