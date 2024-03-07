В Госдуме ответили на идею Киева создать военную администрацию в Крыму

Депутат Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать военную администрацию в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать в Крыму и Севастополе военные администрации. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на публикации украинских СМИ, которые написали, что Киев одобрил проект закона о создании в Крыму и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

«Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазеры», — считает парламентарий.

По его мнению, Украиной управляют люди с помутнением разума и деградацией. Они смогут увидеть Крым только из окна тюремной камеры, подчеркнул Шеремет.

На публикации СМИ также отреагировали и в Крыму. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал позицию украинского кабмина психозом, подчеркнув, что такие заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий.