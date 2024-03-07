В Крыму рассказала о психозе Киева

В Крыму раскритиковали создание Киевом крымской военной администрации

Создание украинскими властями крымской военной администрации похоже на психоз. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Ранее украинские СМИ написали, что Киев одобрил проект закона о создании в Крыму и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

«Позиция украинского кабмина — виртуальное управление. Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо», — отметил Шонус.

По его мнению, такие заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более трех триллионов рублей из-за энергоблокады. Как уточнялось, Госсовет Крыма продолжит составлять иски против Украины и сделает все, чтобы довести эту работу до логического завершения. Структура намерена подсчитать весь нанесенный ущерб до копейки.