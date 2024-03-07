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11:10, 7 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане нашли Путина, Трампа и восемь Байденов

ranking.kz: в Казахстане живут Путин, Трамп и восемь Байденов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Казахстане живут Путин, Трамп и сразу восемь Байденов из-за любви казахов называть детей в честь политических лидеров. Людей с такими именами нашел мониторинговый проект ranking.kz.

При этом чаще всего из политических лидеров детей называют в честь Касыма-Жомарта Токаева — в стране живут 12 Касымов-Жомартов.

Кроме того, на конец февраля в республике зарегистрировали 24 человека по имени Казахстан, 24 — Астаны, 20 — Алматы и 3 — Шымкента.

Ранее в Нижневартовске родился тезка президента России Владимира Путина. «Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны», — рассказал отец новорожденного.

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      Алевтина Запольская
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