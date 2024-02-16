В России родился Владимир-Путин

В Нижневартовске родился Владимир-Путин

В Нижневартовске родился тезка президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на родителей младенца сообщил портал nv.86.ru.

Мальчик появился на свет 9 февраля. Его родители решили дать ребенку такое имя, когда узнали о том, что ждут мальчика. «Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны», — рассказал отец новорожденного.

В июле 2023 года тезка Путина родился в Санкт-Петербурге. Мать ребенка назвала его в честь своего отца и добавила, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.

До этого, в 2019 году, жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Родители с самого начала хотели подобрать для ребенка «креативное» имя, а одним из вариантов имени было Россияна.

