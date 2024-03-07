В Конгрессе США одобрили законопроект о частичном финансировании правительства

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства

Палата представителей США одобрила законопроект о частичном финансировании правительства до конца сентября 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Спикеру Палаты представителей от республиканцев Майку Джонсону пришлось полагаться на поддержку оппозиционных демократов, чтобы добиться принятия масштабного закона. С тех пор, как Джонсон стал спикером 25 октября после свержения Кевина Маккарти, ему было трудно управлять страной из-за его минимального большинства (219–213)», — отмечается в материале издания.