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18:31, 7 марта 2024Бывший СССР

В Литве появятся системы ПВО НАТО

Минобороны Литвы сообщило о начале работы миссии НАТО в стране в 2024 году

Фото: Murad Sezer / Reuters

Миссия НАТО начнет работу в Литве в 2024 году, в стране появятся системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot. Об этом сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, передает РИА Новости.

Глава Минобороны не смог назвать точную дату начала работы миссии, однако подчеркнул, что это произойдет в текущем году.

Он напомнил, что союзники по НАТО договорились о размещении систем ПВО в Прибалтике на ротационной основе в июле 2023 года.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа пожаловался, что страны НАТО выполнили не все декларации, принятые на саммите в Вильнюсе. Это ставит под угрозу безопасность Прибалтики. Он подчеркнул важность систем ПВО, приведя в пример конфликт на Украине.

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