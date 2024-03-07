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17:45, 7 марта 2024Экономика

В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

Литовская разведка: местные бизнесмены помогают России обходить санкции ЕС

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Департамент госбезопасности Литвы в совместном со Вторым департаментом оперативной службы (органом военной разведки) прибалтийской республики отчете упрекнул местных бизнесменов и компании в поддержании торгово-экономических связей с Россией вопреки действующим санкциями Евросоюза (ЕС).

В документе, в частности, утверждается, что в помощи России в обходе санкций участвуют не только часть литовских бизнесменов, ведущих профессиональную деятельность в РФ, но и компании в самой Литве, которыми управляют российские и белорусские граждане. В результате они помогают России «обеспечивать необходимые доходы для военных целей», говорится в отчете.

Согласно данным литовской разведки, бизнесмены из прибалтийской страны в ряде случаев поддерживают связи с представителями российских властей. В свою очередь, некоторые компании из Литвы по собственной инициативе помогают РФ обходить международные санкции, осуществляя поставки в страну запрещенных к провозу технологий и оборудования.

При этом подконтрольные российским и белорусским бизнесменам литовские компании способствуют транспортировке и оформлению необходимых таможенных документов для дальнейшей отправки продукции двойного назначения в РФ. В итоге подобные технологии могли использоваться «для модернизации российских Вооруженных сил», заключили в Вильнюсе.

Ранее глава литовского парламентского комитета по делам деревни Викторас Пранцкетис призвал запретить ввоз российского зерна в страны Евросоюза (ЕС). Речь шла как об импорте, так и о транзите подобной продукции через территорию европейских государств. Пранцкетис уточнил, что подобную инициативу в скором времени отправят в Сейм прибалтийской республики для дальнейшего рассмотрения.

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      Анатолий Акулов
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