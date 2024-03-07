В Литве заявили об интересе Китая к выборам в республике

Спецслужбы Литвы: Китай проявляет интерес к президентским выборам в республике

Разведка Китайской народной республики (КНР) проявляет интерес к президентским выборам в Литве. Об этом заявили в Службе военной разведки и безопасности прибалтийской страны.

По данным спецслужб, раньше Пекин интересовался внешней политикой Вильнюса, но теперь главная задача Китая — усилить политический раскол в Литве через социальные сети. «Его разведывательные службы все чаще используют социальные сети для установления и поддержания контактов с потенциальными целями, а также для кибершпионажа против Литвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Коммунистическая партия Китая (КПК) использует широкую разведывательную сеть, включая государственные и частные организации, а также университеты для «достижения своих стратегических целей».

В спецслужбе предупреждают, что граждане Литвы, которые отдыхают в странах юго-восточной Азии, могут стать легким объектом для вербовки.

Ранее Вильнюс запретил нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай госслужащим, военным и лицам, имеющим доступ к секретной информации. В стратегии национальной безопасности указано, что эти страны представляют угрозу для Литвы и ее граждан, в том числе шпионской деятельностью спецслужб.