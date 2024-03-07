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11:22, 7 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наносящей серьезный ущерб ВСУ российской авиации

Марочко: Российская авиация наносит серьезный ущерб ВСУ в районе Часова Яра

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за активной работы российской авиации и увеличения количества боевых столкновений на донецком направлении, возросли безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

«По перехваченным данным стало известно о росте безвозвратных потерь ВФУ в районе населенного пункта Часов Яр. Данный факт связан с активизацией боевых действий», — рассказал Марочко, отметив, что потери ВСУ связаны также с применением ВС России фугасных и корректируемых авиационных бомб, от которых украинским военным, как считает подполковник, практически невозможно укрыться.

Ранее жительница Часова Яра обвинила ВСУ в использовании людей в качестве живого щита. Другой житель Часова Яра также заявил, что ждет освобождения города российской армией, потому что в России у него находится множество родственников.

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      Валентин Карант
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