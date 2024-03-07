В МИД Армении отвергли потребность в помощи российских военных

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван не нуждается в помощи российских военных

Ереван не нуждается в услугах военных из Москвы для несения службы в аэропорту Звартноц. Потребность в помощи российских пограничников отверг глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Кипра Константиносом Комбосом, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«С самого начала присутствие российских пограничников было в качестве поддержки армянскому государству — до тех пор, пока Армения будет в этом нуждаться. Сейчас появились институциональные возможности самостоятельно нести погранслужбу, и мы проинформировали [об этом] российскую сторону», — передаются в публикации слова главы внешнеполитического ведомства.

Мирзоян подчеркнул, что хотя сейчас потребность в военных из России отпала, власти Армении выражают Москве благодарность за проделанную в аэропорту работу.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что власти республики направили в Кремль письмо с запросом о выводе пограничников Федеральной службы безопасности России из Звартноца. По словам Григоряна, Ереван уже способен самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту.