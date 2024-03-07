В МИД России рассказали о начале уничтожения Донбасса Украиной за неделю до СВО

Мирошник: Украина предприняла попытку уничтожить Донбасс за неделю до начала СВО

Украина предприняла попытку уничтожить Донбасс за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире стрима Народного фронта в сети «ВКонтакте».

«Я знаю, что за неделю до 24 февраля 2022 года Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс», — сообщил Мирошник.

Он уточнил, что Киев 18 февраля рассчитывал снести боевые позиции в Донбассе «по сербскому сценарию», который был реализован в Хорватии в 1995 году. По его словам, украинская группировка впятеро превосходила армии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«За неделю до 24 февраля началась артподготовка, началась атака украинской армии на Донбасс. Потом уже было признание [независимости ДНР и ЛНР со стороны России], потом уже было подписание договора, потом было начало СВО», — отметил посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в зоне проведения СВО стали для него самыми значимыми в 2023 году. Среди других важных тем ушедшего года глава государства назвал экономику.