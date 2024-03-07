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14:08, 7 марта 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о начале уничтожения Донбасса Украиной за неделю до СВО

Мирошник: Украина предприняла попытку уничтожить Донбасс за неделю до начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина предприняла попытку уничтожить Донбасс за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире стрима Народного фронта в сети «ВКонтакте».

«Я знаю, что за неделю до 24 февраля 2022 года Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс», — сообщил Мирошник.

Он уточнил, что Киев 18 февраля рассчитывал снести боевые позиции в Донбассе «по сербскому сценарию», который был реализован в Хорватии в 1995 году. По его словам, украинская группировка впятеро превосходила армии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«За неделю до 24 февраля началась артподготовка, началась атака украинской армии на Донбасс. Потом уже было признание [независимости ДНР и ЛНР со стороны России], потом уже было подписание договора, потом было начало СВО», — отметил посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в зоне проведения СВО стали для него самыми значимыми в 2023 году. Среди других важных тем ушедшего года глава государства назвал экономику.

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