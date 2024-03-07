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13:40, 7 марта 2024Мир

Глава Минсельхоза Чехии обиделся на рассыпавших навоз протестующих фермеров

Минсельхоз Чехии: рассыпавшие навоз фермеры нарушают договоренности по протесту

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Фермеры, рассыпавшие навоз перед знанием правительства, нарушают ранее достигнутые договоренности о недопустимости нарушения транспортного движения в городе во время протестов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборны, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минсельхоза, его «огорчает» именно несоблюдение договоренностей, а не рассыпанный навоз, поскольку он не помешал движению транспорта в городе. «Движение в Праге не будет никоим образом затруднено (...). То, что кто-то выгрузил фуру навоза перед зданием правительства, (...) это однозначное нарушение данного обещания», — обиделся он.

Выборны также подчеркнул, что уважает право на проведение протестов, однако отметил, что чешское правительство не будет вести переговоры с аграриями под их давлением.

Ранее Столичная комендатура полиции Польши заявила, что в ходе столкновений протестующих фермеров с полицией несколько правоохранителей получили ранения.

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      Виктория Кондратьева
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