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18:36, 6 марта 2024Мир

В Польше полицейские получили ранения на протестах фермеров

Полиция Варшавы: в ходе протестов фермеров ранено несколько полицейских

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В ходе акции протеста фермеров в Варшаве произошел ряд столкновений протестующих с полицией, в результате которых несколько правоохранителей получили ранения. Об этом Столичная комендатура полиции Польши заявила в соцсети Х (бывший Twitter).

«В ходе событий на улице Вейская были ранены несколько сотрудников полиции. На данный момент задержано более десяти человек», — сообщается в публикации.

В полиции Варшавы добавили, что несколько протестующих попытались прорваться через барьеры, ограждающие территорию сейма Польши, однако не смогли этого сделать.

Ранее участники фермерских протестов на границе Польши с Украиной сообщили о взятках, которые водители грузовиков дают протестующим для беспрепятственного проезда через границу.

Протесты польских аграриев начались во второй половине февраля и были вызваны недовольством фермеров бесконтрольным ввозом украинского зерна в страну.

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      Елизавета Мытарева
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