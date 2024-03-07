69-я параллель
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15:43, 7 марта 202469-я параллель

В небе над российским городом заметили оставленное самолетом послание

В небе над Якутском заметили оставленное пилотами самолета послание

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В небе над Якутском заметили оставленное пилотами пассажирского самолета послание. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, жители столицы Якутии заметили над городом цифру восемь, которую пилоты выписали конденсационным следом, который оставляет за собой самолет. Послание пилотов было приурочено к наступающему 8 Марта.

«После выполнения самостоятельного трудоемкого периодического технического обслуживания воздушного судна Sukhoi Superjet 100 имени Василия Манчаары, был проведен запланированный технический облет. (...) Коллектив авиакомпании "Якутия" поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта», — приводит портал сообщение пресс-службы российской авиакомпании.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта.

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      Марк Леонов
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