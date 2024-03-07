В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

В Петербурге у мальчика открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

В Санкт-Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры на детской площадке на Кушелевской дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, мальчик неудачно сорвался с высоты. В результате он получил серьезные травмы половых органов и селезенки.

Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Медики диагностировали у него внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области.

Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене.

Мальчик решил развлечься и покатился вниз по перилам, но потерял равновесие и упал на лестницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.