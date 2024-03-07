Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 7 марта 2024Россия

В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

В Петербурге у мальчика открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры на детской площадке на Кушелевской дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, мальчик неудачно сорвался с высоты. В результате он получил серьезные травмы половых органов и селезенки.

Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Медики диагностировали у него внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области.

Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене.

Мальчик решил развлечься и покатился вниз по перилам, но потерял равновесие и упал на лестницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

      Вяльбе заявила о желании иностранцев соревноваться с россиянами

      Стало известно о планах Шольца склонить Киев к переговорам

      Ким Кардашьян вышла в свет в шубе на голое тело

      Сменившая Галкина на Первом канале ведущая сравнила себя с ним

      Двигатель самолета со 167 пассажирами загорелся после взлета и попал на видео

      Конгрессменов-евреев ошибочно сделали соавторами пропалестинского законопроекта

      Золото выросло в цене из-за активности центробанков

      В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

      Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше