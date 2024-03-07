В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину

Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ в эфире Fox Business назвал решение президента страны Джо Байдена об остановке экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) подарком российскому лидеру Владимиру Путину.

«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», — подчеркнул конгрессмен.

Он добавил, что решение президента США повышает стоимость жизни для рядовых граждан, которые и без этого недовольны ростом цен. В результате популярность набирает кандидатура бывшего лидера страны Дональда Трампа, который проводил успешную политику в энергетической сфере. В свою очередь Байден отменил ее с вступлением в должность главы государства.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.

