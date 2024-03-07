WSJ: ситуация для ВСУ может стать критической из-за плохой линии обороны

Из-за плохой линии обороны ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать критической. Такой исход предрек военный эксперт Франц-Штефана Гади, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Гади, недавно лично посетившего прифронтовые районы, ВСУ не смогли создать систему эшелонированной обороны. «Ситуация станет довольно критической для украинских войск», — заключил он.

Как отмечает издание, ВСУ «увязли в сложной сети препятствий» российской оборонительной системы, «которую было практически невозможно преодолеть» во время попытки контрнаступления в 2023 году. Сейчас Украина стремится построить линию защиты наподобие системы российских укреплений. Уточняется, что оборона России состоит из многослойных линий защитных сооружений, в которые входят противотанковые надолбы, рвы и окопы.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал бессмысленной поставку танков Abrams Украине. Он подчеркнул, что ВСУ не может использовать весь потенциал этой техники и быстро ее лишатся.