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16:34, 7 марта 2024Мир

В США усомнились в способности Байдена произнести речь без перерыва на мороженое

Сенатор Табервилл: сможет ли Байден произнести речь без перерыва на мороженое

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вопрос в том, сможет ли президент США Джо Байден произнести часовую речь обращения к американского Конгрессу. Об этом в статье для Newsweek заявил сенатор-республиканец Томми Табервилл.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое», — усомнился он.

По словам сенатора, в своем обращении Байден не будет упоминать о своих провалах, таких как рост инфляции почти на 18 процентов и повышение цен на бензин. «Трое из четырех американцев говорят о том, что наша страна движется в неправильном направлении (...) Эти цены — это непосредственный результат политики Джо Байдена», — подчеркнул он.

Табервилл также заверил, что американский лидер будет обвинять других в кризисе на южной границе, хотя он полностью виновен в его возникновении. «Даже лучшая речь не изменит того факта, что президентский срок Джо Байдена — абсолютная катастрофа», — заключил республиканец.

Ранее европейские чиновники призвали Байдена использовать свое ежегодное послание, чтобы подтолкнуть Конгресс к принятию пакета военной помощи Украине. В Европе уверены, что украинский конфликт является самым важным, на что следует обратить внимание в речи президента.

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      Виктория Кондратьева
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