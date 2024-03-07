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05:37, 7 марта 2024Мир

В США восхитились оснащенностью Российской армии

Макрегор: Россия гораздо лучше Соединенных Штатов оснащена системами ПВО

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы США значительно отстают от Российской армии, в частности по оснащению системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за все время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они теперь могут показывать свою мощь всему миру», — восхитился Макгрегор.

Позже еще в одном сообщении полковник высказался о слабой оснащенности американской армии системами ПВО. «Россия гораздо лучше подготовлена во всем, что касается противовоздушной обороны», — написал Макгрегор.

Ранее Military Watch Magazine указал, что Москва, не способная ранее тратить значительные ресурсы на развитие авиации, сосредоточилась и преуспела в конструировании систем ПВО. В результате в американских зенитных системах применяются ракеты вдвое дороже российских аналогов.

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      Марина Совина
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