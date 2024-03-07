В «Яндекс Такси» снизят комиссию для водителей при одном условии

В «Яндекс Такси» снизят комиссию для водителей в периоды пикового спроса

В «Яндекс Такси» утвердили снижение комиссии для водителей. Подобная мера будет действовать при одном условии: если количество заказов многократно превышает число машин, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Согласно ожиданиям агрегатора, снижение комиссии позволит водителям обеспечить дополнительный доход. В компании также отметили, что эта мера будет действовать на постоянной основе в периоды пикового спроса. Одной из причин утверждения снижения комиссии стала продолжающаяся нехватка водителей, на этом фоне «чаще требуются меры для их привлечения».

Кроме того, в «Яндекс Такси» пообещали продолжить внедрять новые меры и технологии. Это необходимо «для сдерживания общего рост цен в такси и одновременно поддерживать уровень доходов водителей», резюмировали в агрегаторе.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ведомство в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси». Причиной этого стали массовые жалобы на компанию, которая продолжает занимать «доминирующее положение» на российском рынке такси.