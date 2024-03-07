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14:15, 7 марта 2024Мир

В зоне СВО сообщили о гибели гражданина Индии

The Hindu: в зоне проведения СВО сообщили о гибели гражданина Индии

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает The Hindu.

Информацию о гибели индийского гражданина Асфана его семья получила 6 марта. При этом издание подчеркивает, что «неясно, когда он умер». Брат погибшего рассказал, что Мохаммеда пригласил на работу YouTube-блогер Baba Vlogs, который заявлял, что профессиональная деятельность «никак не будет связана с боевыми действиями на передовой».

Посольство Индии в России также подтвердило факт смерти Мохаммеда Асфана на официальной странице в социальной сети X (бывшая Twitter). При этом никаких подробностей его гибели ведомство не уточняет.

«Мы узнали о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана. Мы поддерживаем связь с его семьей и с российскими властями. Дипмиссия приложит усилия для отправки его тела в Индию», — говорится в публикации.

Находящиеся на Украине индийские студенты ранее рассказали об агрессивной позиции украинцев из-за якобы поддержки Индией проводимой Россией СВО.

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      Лина Пивоварова
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