Студенты из Индии столкнулись с агрессией украинцев из-за СВО

Студенты из Индии столкнулись с агрессией украинцев из-за позиции страны по СВО

Индийские студенты, вернувшиеся на Украину, столкнулись с агрессией украинцев из-за якобы поддержки Индией проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает The Times of India.

«Местные жители требуют покинуть страну. За последние восемь недель ситуация ухудшилась», — заявил изданию один из студентов. По его словам, они регулярно пишут в правительство Индии и своих штатов, чтобы им разрешили перевестись в образовательные учреждения в других странах, но пока безуспешно.

30 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по инициативе индийской стороны. Главы государств обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер дал оценку нынешнему положению дел и подчеркнул, что Киев категорически отказывается от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.

Ранее Моди заявил, что Индия не нейтральна в отношении к ситуации на Украине, а выступает за мир, соблюдение международного права и диалог по урегулированию конфликта.