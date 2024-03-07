Подросток заставил российского школьника изнасиловать ребенка и снял их на видео

В Ленобласти полиция проверяет видео об изнасиловании школьником ребенка

В городе Кириши Ленинградской области полиция проводит проверку по заявлению женщины об изнасиловании ее несовершеннолетним сыном ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 6 февраля в правоохранительные органы обратилась заявительница и сообщила о подростке, который заставил ее 13-летнего сына изнасиловать ребенка, а сам снял происходящее на видео. Записи он позднее опубликовал в соцсетях.

По словам женщины, преступление произошло в конце декабря 2023 года в квартире на Молодежном бульваре. Подозреваемого мальчика допросили следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

6 марта сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге прекратили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиненного 12-летней падчерицей в педофилии. Во время расследования выяснилось, что девочка соврала.