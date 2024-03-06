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20:29, 6 марта 2024Силовые структуры

12-летняя россиянка обвинила отчима в домогательствах и оказалась на учете в ПДН

На Урале прекратили дело в отношении мужчины, обвиненного падчерицей в педофилии

Фото: Mariana Serdynska / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге прекратили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиненного 12-летней девочкой в педофилии. Об этом стало известно E1.

Как сообщает издание, в сексуальных домогательствах отчима обвинила падчерица. Уже во время расследования выяснилось, что она соврала. Кроме того, по данным силовых структур, месяцем ранее девочка также обвинила знакомого мальчика в изнасиловании, но врачи не нашли этому никаких подтверждений.

По мнению психиатра, своими обвинениями девочка хотела привлечь внимание матери, которая живет отдельно от нее. Ее поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее силовики в Карелии обвинили 22-летнего юношу в домогательствах к несовершеннолетней. Сейчас решается вопрос о его аресте.

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      Олеся Мицкевич
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